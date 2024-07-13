Kamyon hafif ticari araca çarptı. 2'si ağır 5 yaralı

Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Barış K.'nin kontrolünü kaybettiği 44 BA 560 plakalı kamyon, Nasır Alan’ın kullandığı trafik ışıklarında bekleyen 06 AY 1197 plakalı hafif ticari araca hızla çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Nasır Alan ile yanındaki Ömer Seyit A. (12), Hamşi A., Sümbül A. ve Besra A. ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, kamyon şoförü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.