Kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'in İslahiye çevreyolu otogar kavşağında Nurdağı istikametinden Hatay istikametine giden Ramazan K. yönetimindeki 46 AJ 262 plakalı kamyon ile yabancı uyruklu Halid Avad yönetimindeki 27 MD 3927 plakalı motosiklet çarpıştı.

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Çarpmanın etkisiyle motosiklet kenarda bulunan tabelalara asılı kalırken sürücü Avad, başını tabelaya çarptıktan sonda orta refüje savruldu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti.

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Motosiklet sürücüsü Halid Avad'ın ölüm haberini duyan aile ve yakınları olay yerine gelerek ağıt yaktı. Fenalaşan şahısları yine diğer yakınları sakinleştirdi.

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Olay yerindeki ilk incelemenin ardından vefat eden motosiklet sürücüsü Halid Avad otopsisi yapılmak üzere cenaze nakil aracı ile İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe emniyetine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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