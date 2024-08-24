Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya’da kamyon ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobilin sürücüsü ağır yaralandı, yolcu konumundaki yaşlı kadın ise yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam 21.00 sıralarında Antalya Korkuteli yolu Termessos kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kamber D. (75) idaresindeki 07 AUA 006 plakalı otomobil ile Mehmet Ç’nin kullandığı 07 RP 313 plakalı kamyon, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, aynı araçtaki sürücü Kamber D. ağır yaralandı, yolcu konumundaki Senem Düzgören (80) ise olay yerinde yaşamını yitirdi.
Araçta sıkışık vaziyetteyken itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı Kamber D., ambulansla Antalya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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