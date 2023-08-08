Kamyon ile tırın çarpışması kamerada

İHA'nın haberine göre; kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kafa kafaya çarpıştılar

Kaza, Akharem Mahallesi İznik-Gemlik yolunda sabah saatlerinde yaşandı. Gemlik’ten İznik yönüne giden döküm kumu yüklü kamyon ile karşı yönden gelen mermer yüklü tır kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki aracın sürücüsü Turgut Akpınar (63) ve Hakan Özcan (33) araçlarında sıkıştı.

Yarım saatlik kurtarma çalışması

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda sıkıştıkları yerden çıkardıkları yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Feci kaza anının güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, iki aracın şiddetli bir şekilde çarpıştığı ve parçaların havada uçuştuğu görülüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.