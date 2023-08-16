Kamyon kamyon geliyorlar. Şehrin ortasında durdurulan araçtan kaçak göçmen fışkırdı.

Hemen hemen her gün Türkiye’nin farklı yerlerinden kamyon kamyon sığınmacı kaçak şekilde ülkemize girmeye devam ediyor. Kamyon dolusu sığınmacı bu kez de Şanlıurfa'da görüldü.

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda uygulama noktası oluşturan jandarma, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Bu sırada kamyonun kasasındaki çok sayıda sığınmacı, atlayıp, yol kenarındaki fıstık bahçelerine doğru kaçtı. Jandarma havaya uyarı ateşi açtı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ekipler, sığınmacıları yakalamak için çalışma başlattı.