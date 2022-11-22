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Kamyon kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı. Çok sayıda yaralı var. İşte o anlar

Çanakkale’nin Çan ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan gelen kamyon çarptı. 9 aracın karıştığı ve ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 1’i ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar, Çan ve Biga devlet hastanelerine sevk edildi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 21:17
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Kamyon kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı. Çok sayıda yaralı var. İşte o anlar

Kamyon kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı. Çok sayıda yaralı var. İşte o anlar
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İHA - Kaza, saat 18.40 sıralarında Çan ilçesi Cezaevi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre; kırmızı ışıkta bekleyen araçlara, arkadan gelen portakal yüklü 16 SR 887 plakalı kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenle çarptı.

Kamyon ile birlikte 9 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 1’i ağır 9 yaralı, ambulanslarla Çan ve Biga devlet hastanelerine kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın ardından Cezaevine kavşağındaki yol trafiğe kapandı. Olay yerindeki araçların kaldırılması ve yolda temizlik çalışması yapılması sonrası yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazanın ardından polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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