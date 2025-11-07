Yapılan uyarılara ve alınan önelemlere rğamen trafik kazaları engellenemiyor. Kazanın adresi bu kez Muğla'nın Fethiye ilçesi oldu. Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi’nde meydana gelen kazada aşırı hız yapan kamyon, öğrenci taşıyan midibüse çarptı.

22'Sİ ÖĞRENCİ 23 YARALI VAR

Kazada 22'si öğrenci, 23 kişi yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kamyon şoförü Soner D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan yetkililer vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyarmaya devam ediyor.