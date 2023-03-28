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Kamyon taksinin üstüne devrildi. Yolcu ölümden döndü

Sultangazi’de boş kasalarla yüklü olan kamyon, yol kenarında park halinde olan harfiyat kamyonuna çarparak seyir halindeki ticari taksinin üstüne devrildi. Kazada yaralanan kamyon şoförü ile taksinin sürücüsü ve yolcu hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 06:54
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Kamyon taksinin üstüne devrildi

Kamyon taksinin üstüne devrildi. Yolcu ölümden döndü
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İHA'nın haberine göre, kaza, 03.00 sıralarında Sultangazi Arnavutköy Habipler Yolu'nda meydana geldi. 34 TM 7680 plakalı boş pazar kasası dolu olan kamyon, yol kenarında park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonun arka tarafı yan şeritte seyir halinde olan 34 TCG 38 plakalı ticari taksinin üstüne devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak çevre güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri de yaralanan kamyon sürücüsü ve ticari taksi sürücüsü ile yolcuyu yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. 

Trafik polisi ekipleri kazaya ilişkin tutanak tanzim ederken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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