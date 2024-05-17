Kamyon tarlaya devrildi

Kaynak: İHA
Kamyon tarlaya devrildi
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde meşrubat yüklü kamyonun tarlaya devrilmesi sonucunda 2 kişi kabinde sıkıştı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

İnebolu ilçesi Taşoluk köyü mevkiinde meydana gelen olayda, İlyas E. kontrolündeki meşrubat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı ve tarlaya devrildi.

Ağaçlara takılarak durabilen kamyonda sıkışan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Bayram B., olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk sağlık müdahalenin ardından İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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