Kamyona arkadan çarpan araç hurdaya döndü

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kamyona arkadan çarpan araç hurdaya döndü

Kaza, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy’den Çorlu istikametine seyir halinde ilerleyen C.P. yönetimindeki 59 JG 374 plakalı araç, K.A’nın kullandığı 34 FSN 975 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Olayı görenler durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi.

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Feci kazada hurdaya dönen araç içerisinde bulunan A.İ., C.P., Y.E. ve S.T. olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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