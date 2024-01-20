Kamyoncular yürekleri ağza geldi

Kaynak: İHA
Kamyoncular yürekleri ağza geldi
Ankara’da Konya Yolu’nda iki kamyon sürücüsü, orta ve sol şeritte ilerleyerek trafiği tehlikeye soktu. Bu kural ihlaline diğer sürücüler tepki gösterdi ve olayı cep telefonlarıyla kaydetti.

Ankara’da Konya Yolu’nda yaşanan bir olay, trafik kurallarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. İki kamyon sürücüsü, sol ve orta şeritte ilerleyerek diğer araçlara zor anlar yaşattı.

Bu davranışlarıyla trafiği tehlikeye sokan ve 3 şeritli yolu tek şeride indiren kamyon sürücüleri, diğer sürücülerin tepkisini topladı. Olay anı, yolda seyir eden bazı sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kayıtlarda, kamyon sürücülerinin kural ihlalini fark eden diğer sürücülerin korna çaldığı ve uyardığı görüldü. Bu olay, trafik güvenliği için herkesin kurallara uyması gerektiğini hatırlattı.

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