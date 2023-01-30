30 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Devrilen kamyonda sıkışan sürücü kurtarıldı

Osmaniye’de kayganlaşan yol nedeniyle kamyon sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyon şoförü araç içinde sıkıştı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 17:08
Takip Et

Kamyonda sıkışan sürücü kurtarıldı

Devrilen kamyonda sıkışan sürücü kurtarıldı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Osmaniye’de yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrilen kamyonun şoförü araç içinde sıkıştı. Yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, E90 Otoyolu Bahçe gişeleri yakınlarında meydana geldi.

Gaziantep yönünden Adana istikametinde seyir halinde olan 34 YB 6350 plakalı kamyon, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kurtarma ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Kabin içinde şoför mahallinde bacağından sıkışan sürücü, aracın ön camı kesilerek bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
2
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
3
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
4
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
5
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
6
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
7
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Giresun'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklu
﻿Giresun'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklu
﻿Giresun'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklu
﻿ Bir haftadır aranıyordu! Cesedi kuyuda bulundu
﻿ Bir haftadır aranıyordu! Cesedi kuyuda bulundu
﻿ Bir haftadır aranıyordu! Cesedi kuyuda bulundu
﻿Antalya'da oltasını alan sahile koştu. Sahilde çupra akını
﻿Antalya'da oltasını alan sahile koştu. Sahilde çupra akını
﻿Antalya'da oltasını alan sahile koştu. Sahilde çupra akını
﻿Kars'ta ulaşıma kar ve sis engeli
﻿Kars'ta ulaşıma kar ve sis engeli
﻿Kars'ta ulaşıma kar ve sis engeli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.