Kamyondan kopan tekerlek öğrencilerin arasına daldı. İstanbul’un göbeğinde akıl almaz kaza

Kaynak: İHA
Kamyondan kopan tekerlek öğrencilerin arasına daldı. İstanbul’un göbeğinde akıl almaz kaza
İstanbul Beşiktaş’ta akıl almaz bir kaza meydana geldi. Bir kamyondan kopan tekerlek o sırada yolda geçen öğrencilerin arasına daldı. Tekerlek, 3 arabaya çarparak durabildi. Kazada bir öğrenci yaralandı.

Beşiktaş’ta yokuştan inen hafriyat kamyonunun tekerleği yerinden çıkıp yoldan geçen öğrencilerin arasına daldı. Akıl almaz kaza kameralara yansırken, çarpma sonucu bir öğrenci yaralandı, 3 otomobilde de maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Beşiktaş Abbasağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat kamyonunun kullanan F.B.'nin kamyonunun arka tekerleği yerinden çıkarak yolda yürüyen 7 öğrencinin arasına daldı. Çarpma sonucu 15 yaşındaki bir kız öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yuvarlanmaya devam eden tekerlek 3 otomobile daha çarparak durdu.

Kaza sonucu kız öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şoför ise işlemleri için emniyete götürüldü. Akıl almaz kaza ise kameralara yansıdı.

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