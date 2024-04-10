Kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı

Sabah saatlerinde Köşk-Başçayır yolu Kızılcayer köyü ayrımı yakınlarında meydana gelen kaza ile ilgili alınan bilgiye göre plakası henüz belirlenemeyen Aykut A. idaresindeki kamyonet, Köşk istikametinden Başçayır istikametinde seyir halindeyken henüz tespit edilemeyen bir sebeple direksiyon kontrolünü kaybedince yoldan çıkıp dereye uçtu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine intikal eden itfaiye ve acil yardım ekipleri sürücü ve yaralıları yola çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye götürülen sürücü ve eşinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.