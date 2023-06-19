Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik’te motosiklet ile kamyon çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İHA’nın haberine göre, kaza Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi Futbol Sokak Kavşağı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde seyir halindeki Teoman K. idaresindeki 06 DH4 935 kamyonet kavşağa geldiğinde sola dönüş yaparken karşı yönden gelen Osman Ç., idaresindeki 11 AAR 138 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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