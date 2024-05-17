Bir şişe kola ile yanan motoru söndürmeye çalıştı

Meksika’da ilginç ve dikkat çekici bir olay yaşandı. Alev alan bir motor, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Ancak bu sefer, yangın söndürme yöntemi oldukça sıra dışıydı. Yangını gören bir vatandaş, elindeki kolayı motorun üzerine dökerek alevleri kontrol altına aldı.

O anlar, orada bulunan başka bir vatandaş tarafından kameraya kaydedildi. Görüntülerde, kişinin elindeki kolayı alevlere doğru dökmesi ve alevlerin yavaşça sönmesi görülüyor. Bu ilginç yangın söndürme yöntemi, sosyal medyada hızla yayıldı ve kullanıcılar arasında büyük ilgi topladı.