Bir şişe kola ile yanan motoru söndürmeye çalıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Bir şişe kola ile yanan motoru söndürmeye çalıştı
Meksika'da alev alan bir motor, çevredeki bir vatandaşın kola dökerek yangını söndürmesiyle ilginç bir şekilde kontrol altına alındı.

Meksika’da ilginç ve dikkat çekici bir olay yaşandı. Alev alan bir motor, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Ancak bu sefer, yangın söndürme yöntemi oldukça sıra dışıydı. Yangını gören bir vatandaş, elindeki kolayı motorun üzerine dökerek alevleri kontrol altına aldı.

O anlar, orada bulunan başka bir vatandaş tarafından kameraya kaydedildi. Görüntülerde, kişinin elindeki kolayı alevlere doğru dökmesi ve alevlerin yavaşça sönmesi görülüyor. Bu ilginç yangın söndürme yöntemi, sosyal medyada hızla yayıldı ve kullanıcılar arasında büyük ilgi topladı.

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