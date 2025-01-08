Kamyonet ile motosiklet çarpıştı! 16 yaşındaki çocuk öldü

Kaza, Belek-Kadriye turizm yolunda meydana geldi. 07 AAL 110 plakalı kamyonet ile 16 yaşındaki Mesut Umut Miş'in kullandığı 07 BTA 035 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILAN MİŞ, HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, motosiklet sürücüsü Mesut Umut Miş ve yolcu olarak bulunan Mustafa A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, Miş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OTOPSİ İÇİN MORGUN YOLU

Miş’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan Mustafa A. ise tedavi altına alındı.

OKUL ÇIKIŞI DÖNÜŞÜNDE KAZA

İki arkadaşın okul çıkışı motosikletle eve dönüş yolunda kaza geçirdiği öğrenildi. Kazaya karışan kamyonet sürücüsünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.