Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Antalya'da meydana gelen kazada kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

1 kişinin yaralandığı kaza Antalya'nın Manavgat ilçesinin Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kazada Hasan U.'nun idaresindeki arazi aracı ile yolun sağ şeridinden aynı istikamette giden İbrahim D.'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.

Meydana gelen kazada arazi aracının içinde seyahat eden Fatma K., yaralandı. Yaralanan kadına sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildikten sonra Fatma K., ambulansla hastaneye sevk edildi. Meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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