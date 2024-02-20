Kamyonet ile otomobil çarpıştı

Kaynak: İHA
Kamyonet ile otomobil çarpıştı
Kastamonu’da kamyonet ile otomobilin çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi Miralay Halitbey Caddesi'nde yaşandı. Elde edilen bilgiye göre, Y.Y. yönetimindeki otomobil ile M.A.S. idaresindeki kamyonet çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü, kamyonet ile kendi otomobilinin arasında kalarak sıkıştı. Otomobil sürücüsü, etraftaki vatandaşların yardım etmesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Y.Y., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavisi yapılmak üzere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili ise bir inceleme başlatıldı.aw145414-01.jpg

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