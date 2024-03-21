Kamyonet motosiklete çarptı. 1 ölü 1 yaralı

Aydın Kuyucak ilçesinde bir motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucunda trafik kazası meydana geldi. Gencelli Mahallesi Işıklı Kavşağında iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan bir motosiklet ile Denizli istikametinde seyir halinde olan bir süt tankeri çarpıştı.

Feci kazada motosiklet hurdaya dönerken motosiklet sürücüsü Hasan Ali Özcan’ın olay yerinde yaşamını kaybettiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Olay yerine gelen 112 sağlık ve polis ekipleri motosiklette bulunan diğer yaralıya müdahale ederek Nazilli Devlet hastanesine sevk etti.

Motosiklet sürücüsünün eşi olduğu öğrenilen F.Özcan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.