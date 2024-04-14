Kamyonet otomobile çarptı: 2 ölü 4 yaralı

Kaynak: AA
Kamyonet otomobile çarptı: 2 ölü 4 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken 4 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Ö.A'nın kullandığı 34 CZK 737 plakalı kamyonet, Sevindikli mevkisinde, A.S. hakimiyetindeki 31 ACS 759 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Savrulan kamyonet devrilirken, otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durdu.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

Ailesiyle bayram ziyareti için gittiği Hatay'dan döndüğü öğrenilen otomobilin sürücüsü A.S. kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde, kızı S.S. (17) ise kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobildeki 2 ve kamyonetteki 2 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

S.S'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin sonrasında Körfez Asri Mezarlığı morguna götürüldü.

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