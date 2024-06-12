Kamyonet park halindeyken hareket edip vadiye yuvarlandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kamyonet park halindeyken hareket edip vadiye yuvarlandı

Gebze, Kocaeli'de meydana gelen olayda, bir beyaz eşya firmasının kamyoneti, teslimat sonrası park halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

Olay, Tatlıkuyu Mahallesi'nde gece vakti gerçekleşti. 41 AGY 666 plakalı aracın şoförü Ömer K., müşteriye beyaz eşya teslim ettikten sonra aracını güvenli bir şekilde kenara çektiğini ifade etti. Ancak, araç kısa bir süre sonra aniden hareket ederek yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra Tatlıkuyu Vadisi'ne düştü.

Ömer K., eşyaları teslim ettikten sonra döndüğünde kamyonetin yerinde olmadığını görünce şoke oldu. Aracın yakın zamanda bakımının yapıldığını belirten sürücü, "Buzdolabını bırakmak için aracı durdurup el frenini çektim, ancak geri döndüğümde kamyonet kaybolmuştu" dedi. Polis, kazanın nedenlerini araştırmak üzere inceleme başlattı.

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