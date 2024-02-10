Kamyonet, sürücü adayının otomobiline çarptı. 4 yaralı

Bursa'nın Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana gelen olayda, Fatih A.'nın kullandığı kamyonet, direksiyon sınavına giren aday sürücü Sibel A.'nın kullandığı 16 PD 403 plakalı otomobile arkadan hızla çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada sürücü adayı ile otomobildeki sınav gözetmeni Mustafa A. (45), Ramazan A. (46) ile kurs görevlisi Fatma A. (45) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürülüp tedaviye alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceşeme başlattı.