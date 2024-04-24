Kamyonet yan devrildi: 2 yaralı

İlçeye bağlı Kesmez Mahallesinde saat 07.30 sıralarında meydana gelen kaza ile ilgili alınan bilgiye göre, A.E. (55) yönetimindeki sebze ve meyve yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yola devrildi.

Meydana gelen kazada, sürücü A.E. ile araçta yolcu olarak bulunan M.E. (33) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

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Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.