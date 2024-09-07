Kamyonete çarpan ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Kamyonete çarpan ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 2 Ağustos günü saat 19.00 sularında gerçekleşen trajik bir kazada, fiziksel engelli Mesut Çakır (37) hayatını kaybetti.

Kaza, Bandırma'nın 600 Evler Mahallesi'ndeki bir kavşakta meydana geldi. Yunus Emre S. (26) tarafından kullanılan 10 PM 661 plakalı kamyonet, Mesut Çakır’ın kullandığı 10 AJP 242 plakalı ATV’ye yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ATV’de ağır hasar oluşurken, Mesut Çakır ciddi şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Çakır’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Bandırma Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Çakır, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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