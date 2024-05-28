Kamyonetin kasasına atları sığdırdı. Görenler şaştı kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kamyonetin kasasına atları sığdırdı. Görenler şaştı kaldı

Bursa'da, kamyonet kasasına yerleştirdiği 5 at ile trafiğe çıkan bir sürücü, çevresinde olup bitenlere aldırmaz bir tavır sergiledi. Sosyal medyada, bu 5 atın nereye ve hangi amaçla götürüldüğü merak konusu haline geldi.

Alınan bilgilere göre, Mustafakemalpaşa yönünden gelen ve kasasında 5 at bulunan açık kamyonet, branda kullanmadan kilometrelerce yol kat ederek Bursa şehir merkezine ulaştı.

İzmir yolundaki kontrol noktasından sorunsuz geçen ve atlarla dolu kamyonet, hiçbir engelle karşılaşmadan yoluna devam etti.

Özlüce ve Küçüksanayi istikametinde ilerleyerek Acemler'e varmadan Mudanya yoluna sapan kamyonetin, üzerindeki 5 at ile nereye ve ne amaçla gittiği ilgi odağı oldu.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle zaman zaman huzursuzlanan atlar, hareket halindeki kamyonetin sağa sola yalpalamasına neden oldu.

Bu duruma tanık olan diğer sürücüler, seyir halindeki at yüklü kamyoneti cep telefonlarıyla kaydetti.

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