Kamyonetin lastiği patlayarak alev aldı, araçtan geriye iskeleti kaldı

Olay, Tavşancıl mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 41 ALR 510 plakalı Iveco marka kapalı kasa kamyonetin sürücüsü, lastiğin patlaması üzerine aracını kenara çekti. Ancak bu durum kısa süre sonra alev alarak kamyonetin tamamını sardı.

Sürücü İbrahim Kader, yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalışsa da yangını kontrol altına alamadı. Yangın, hızla büyüyerek poşet yüklü kamyoneti tamamen sararken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda yangın söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri inceleme başlattı. Yangının nasıl başladığını anlatan İbrahim Kader, "Seyir halindeyken sağ arka 2 lastiğim patladı. Aracı kenara çektim, ancak sonra lastik alev almaya başladı. Yangın söndürme tüpü ile müdahale ettim ama yangını kontrol altına alamadım. İtfaiye geldi ve yangını söndürdü. İstanbul’dan gelip İzmit’e gidiyordum" şeklinde konuştu.