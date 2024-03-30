Kamyonetinin kasasında çelik kulübe iskeleti taşıdı! Bu kadarına da pes

Kaynak: DHA
Kamyonetinin kasasında çelik kulübe iskeleti taşıdı! Bu kadarına da pes
Bursa’da kamyonetin kasasında hiçbir önlem almadan çelik kulübe iskeleti taşıyan sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa’nın Kestel ilçesinde, Ankara Bulvarı Barakfakih Mevkisi'nden, kent merkezine giden kamyonet görenlere pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, 16 AGU 897 plakalı kamyonetin kasasında, önlem alınmadan taşınan çelik kulübe iskeleti taşındı.

Trafikte sağ şeritte ilerleyen kamyonetteki çelik kulübenin düşme ihtimali, diğer sürücüleri tedirgin etti.

O anlar cep telefonu ile kayda alınıp sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, polis, plakasından yola çıkarak sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.

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