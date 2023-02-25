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Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Düzce'de kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 22:02
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Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Talat T. idaresindeki 81 KA 595 plakalı otomobil, D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolu Düzce istikameti Beyciler mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritte ilerleyen Ömer T'nin kullandığı 81 ABB 333 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Talat T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (AA)

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