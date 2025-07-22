Kamyonetle çırpışan otomobil hurdaya döndü! Aynı aileden 3 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kamyonetle çırpışan otomobil hurdaya döndü! Aynı aileden 3 kişi yaralandı

Adana'da kamyonetle çarpışan otomobildeki aynı aileden 1’i çocuk 3 kişi ağır yaralandı.

Kazada otomobil demir yığınına dönerken, devrilen kamyonetin sürücüsü ise hafif yaralandı.

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Kaza, saat 21.30 sıralarında Ceyhan- Kozan karayolunun Mercimek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kozan istikametine seyir halinde olan Halis T. yönetimindeki 01 AHP 666 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan T.’nin kullandığı 01 D 43 81 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil demir yığınına dönerken, kamyonet ise şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Halis T., eşi Bedia T. ve kızları Damla T. ağır yaralanırken, kamyonet sürücüsü Hasan T. ise hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Halis T. ile Bedia T., buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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