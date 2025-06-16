Kamyonetten düşen tekerlekleri çaldılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kamyonetten düşen tekerlekleri çaldılar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetten düşen tekerlekler, yoldan geçen 2 kişi tarafından çalındı. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Siverek Celaleddin-i Rumi Bulvarı'nda seyir halinde bulunan bir pikaptan 2 adet tekerlek yolun ortasına düştü. O esnada yoldan geçen ticari araçta bulunan 2 kişi, aracı yol kenarına çekerek, düşen tekerlekleri araca koydu ve olay yerinden uzaklaştı.

Bir işyeri güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 kişinin düşen tekerlekleri hızla alıp götürdüğü görülüyor. Tekerlekleri düşüren pikap sürücüsü, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, tekerleklerinin 2 kişinin çaldığını tespit etti.

Sürücü, "Tekerleklerimi düşürdükten 2 dakika sonra geri döndüm ve tekerleklerim yoktu. Kameralardan incelediğimde, 2 kişinin tekerleklerimi alıp bir araca koyduklarını gördüm. Mağdurum, tekerleklerimi getirmelerini rica ediyorum" diyerek durumu yetkililere bildirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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