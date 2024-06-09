Kamyonla bir motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Kaza, saat 18.00 sularında Çanakkale-Çan karayolu üzerinde Sarıbeyli köyü yakınlarında gerçekleşti. Tahir K.'nın kullandığı kamyon ile plakası öğrenilemeyen Hasan Eker yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazaya şahit olan diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin sonucunda motosiklet sürücüsü Hasan Eker ile arkasında yolcu olan Hasan Emir Tabaklıoğlu'nun hayatını litirdiği belirlendi.

Kazada ölen 2 gencin yakınları olay yerine akın etti. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmalarını tamamlamaların sonrasında cenazeler Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.