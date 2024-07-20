Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'da kaza

Aydın-Denizli Karayolu üzerindeki kaza Buharkent Feslek Mahallesi'nde yaşandı.

Emniyet şeridinde ilerlediği belirtilen Musa Ulutaş'ın kullandığı 09 AEB 29 plakalı sepetli motosiklet, kendisi ile aynı şeritte bulunan ve bekleme yapan ATV'yi sollamak isteyince olanlar oldu. Bu sırada arkadan gelen gelen G.E. yönetimindeki 20 AGB 705 plakalı kamyon motosiklete çarptı. 23 yaşındaki Musa Ulutaş, kullandığı motosikletin altında kaldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti. üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapandı. Polis ve jandarma ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Ulutaş'ın cansız bedeni iste hastane morguna kaldırıldı. Ulutaş'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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