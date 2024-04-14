Kamyonla şarampole devrildi, kaza yaptığı saatler sonra fark edildi

Kaynak: İHA
Kamyonla şarampole devrildi, kaza yaptığı saatler sonra fark edildi
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Yüksel Örenli’nin (62) direksiyon hakimiyetini kaybettiği süt kamyonu şarampole yuvarlandı. Kamyonet sürücüsü kazadan saatler sonra yaralı halde bulundu.

Kütahya'daki kaza, Domaniç ilçesi heyelanlı bölge mevkisinde meydana geldi. Bursa’dan dün akşam yola çıkan Yüksek Örenli yönetimindeki 15 KD 519 plakalı süt kamyonu, virajlı yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, şarampole yuvarlandı. Ağaçların arasında kalan kamyonet, yoldan geçen sürücüler tarafından da fark edilemedi. Yakınları Yüksel Örenli’den haber alamayınca jandarmaya haber verdi. Yapılan yol kontrolü sırasında Örenli’nin kaza yaptığı ve yaralandığı anlaşıldı. Saatler sonra yaralı olarak bulunan sürücü Örenli, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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