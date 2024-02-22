Kamyonun içinden tren geçti. Bu kazadan sağ kurtuldu

Milwaukee şehrine yakın bir yerde 2021 yılında meydana gelen olayın görüntüleri DailyMail tarafından servis edildi. Görüntülerde bir trenin Alexander Evans isimli bir şoför tarafından kullanılan kargo kamyonunun içinden geçtiği görülüyor. Olay anına dair çıkan görüntüler izleyenleri adeta şoke etti.

30 yaşında ve iki kız çocuğu babası Evans olay anında trenin geldiğine dair hiçbir sinyal, uyarı veya ışık bulunmadığını ifade etti.

Görüntülerde son saniyede treni fark eden Evans'ın ani bir hamleyle ölümden döndüğü görülüyor.

Trenin çarpmasıyla ortadan ikiye bölünen kamyonda yalnızca iki tane ön koltuğun kaldığı görüldü.

Evans, başına gelen talihsiz kazanın yaş gününde meydana geldiğini söyledi.

Çarpışmanın ardından hafif yaralanan ve acı çeken Evans hastaneye kaldırıldı. Tren, kamyonuna çarptığında 'hava ve baskı' hissettiğini söyleyen Evans, 'Hava yastıklarını hissettim. Dürüst olmak gerekirse ne hissedeceğimi bilmiyordum. Sadece denedim. Yoldan çıkmak için tepeden aşağı inerken baktım ama hiçbir şey göremedi’’ ifadelerini kullandı.

Üzücü anın ardından Evans, sürücüleri yaklaşan trenlere karşı uyarmak için daha fazla önlem alınması gerektiğini söyledi.

Hayatta kaldığı için minnettar olduğunu ancak buradan canlı çıktığına hâlâ inanamadığını ekledi.