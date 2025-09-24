Kan donduran cinayet! Ava gitmesini istemediği annesini öldürdü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Soner Sivrikaya (22), ava gitmesini istemeyen annesi Durgül Sivrikaya'yı (61), çıkan tartışma sırasında av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Köyceğiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Soner Sivrikaya, evdeki av tüfeğini alarak ava gitmek istedi.

Anne Durgül Sivrikaya ise oğluna karşı çıkınca ikili arasında evin bahçesinde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Soner Sivrikaya, av tüfeğiyle annesini başından vurdu. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde anne Sivrikaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, Soner Sivrikaya'yı suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

