Kan donduran cinayet! Ava gitmesini istemediği annesini öldürdü

Muğla'da kan donduran bir cinayet yaşandı. 22 yaşındaki şahıs 61 yaşındaki annesini katletti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Köyceğiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Soner Sivrikaya, evdeki av tüfeğini alarak ava gitmek istedi.

Cinayet zanlısı cezaevinde öldü

Anne Durgül Sivrikaya ise oğluna karşı çıkınca ikili arasında evin bahçesinde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Soner Sivrikaya, av tüfeğiyle annesini başından vurdu. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde anne Sivrikaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, Soner Sivrikaya'yı suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.