Kan donduran dedikodu cinayeti! Uyurken gizlice evine girdi, uyurken ateşe verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İskele ilçesine bağlı Boltaşlı köyünde dedikodu yüzünden başlayan tartışma, korkunç bir cinayete dönüştü. Hamit Talay isimli bir kişi, kendisi ve kız arkadaşı hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle aynı köyde yaşayan Nihat İlkhan'ın evini kundakladı. Talay, gece yarısı pencereden gizlice girdiği evde, İlkhan uyurken yatağın etrafına benzin dökerek evi ateşe verdi.

EVDE ALEVLER YÜKSELDİ

4 Eylül gecesi saat 03.00 sularında gerçekleşen olayda, alevler içinde kalan Nihat İlkhan, evden can havliyle kaçmayı başardı. Komşularının yardımıyla vücudundaki alevler söndürülen İlkhan, ağır yaralı olarak önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan İlkhan, tüm müdahalelere rağmen 6 Eylül sabahı hayatını kaybetti.

ZANLI TUTUKLANDI

Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, kundaklama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Hamit Talay’ı "Adam öldürmeye teşebbüs" ve "Kundaklama" suçlamasıyla gözaltına aldı. İlkhan’ın ölümünün ardından Talay’ın suçlaması "Cinayet" olarak güncellendi. Talay, önümüzdeki günlerde yeniden mahkemeye çıkarılacak.