Kan donduran vahşet! Dondurucudan bebek cesetleri çıktı

Güney Kore'de kan donduran bir cinayet yaşandı. Tüyleri diken diken olayda bir kadının yeni doğan 2 bebeğini boğup öldürdükten sonra cesetlerini dondurucuda sakladığı ortaya çıktı.

Kan donduran vahşet! Dondurucudan bebek cesetleri çıktı

Güney Kore'de 30'lu yaşlarda bir kadın, ekonomik zorluklarla karşılaştığı gerekçesiyle 2 bebeğini öldürüp dondurucuda sakladı. Kan donduran olay, ülke gündeminde şok etkisi yarattı.

Gyeonggi Nambu İl Polisinden bir yetkili CNN International'a 30'lu yaşlarındaki kadının bebekleri öldürdüğünü itiraf ettiğini ve bunu 12, 10 ve 8 yaşlarındaki diğer üç çocuğuna bakarken ekonomik zorluklarla karşılaştığı için yaptığını söyledi.

Yetkili, yeni doğanların öldüklerinde sadece bir günlük olduklarını açıkladı.

İlk kurban, kadının Kasım 2018'de bir hastanede doğan dördüncü çocuğuydu.

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Polis, kadının doğumun ertesi günü kızı boğduğunu ve cesedini evinin dondurucusuna koyduğunu açıkladı.

Zanlı, Kasım 2019'da doğan beşinci çocuğuna da aynı şeyi yapmakla suçlandı.

Kocası, polise kendisine iki çocuğun kürtajla alındığının söylendiğini ve bu nedenle iddia edilen cinayetlerden haberi olmadığını söyledi.

Dava, Mayıs ayında hükümetin Teftiş Kurulu'nun hastane doğumlarının kaydı olmasına rağmen bebeklerin doğumlarının hiçbir zaman resmi olarak kaydedilmediğini tespit etmesiyle gün ışığına çıktı.

Kadın, bugün tutuklama kararı duruşmasına katılacak.

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