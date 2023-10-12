Kan otu neye iyi geliyor?

İnsanların korkulu rüyası olan romatizmaya iyi gelen kan otunun faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kan otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan romatizmaya iyi gelen kan otunun faydaları dikkat çekti.

KAN OTU NEDİR?

Mineçiçeğigiller familyasından; gövdesi dört köşeli, sapsız yaprakları tüylerle örtülü, otsu bitki veya ağaçcıktır. Çiçekleri başak durumundadır. Renkleri eflatun veya bazen de alacalıdır. Yurdumuzda yetişen verbana officinalis denilen türü 30-80 cm boyunda, bir veya birçok yıllık otsu bir bitkidir. Otsu kısmı ve kökü glikozit, tanen ve acı bir madde ihtiva eder.

KAN OTUNUN FAYDALARI

-Sinirleri yatıştırır.

-Yorgunluğu ve uykusuzluğu giderir.

-İştah açar. İdrar söktürür. Terletir.

-Baş, bel ve mafsal ağrılarını dindirir.

-Göğüs ve kulak ağrılarını keser.

-Romatizma, lumbago, siyatik ve nikriste faydalıdır.

-Kan otunun adet söktürücü etkisi vardır.

-Kan otunun bunlardan başka olarak vücutta çıkan bazı yaralar, egzama rahatsızlığı ve birtakım deri rahatsızlıkları için de faydalı olduğu bilinmektedir.

KAN OTU NASIL KULLANILIR?

Kan otu yüksek dozda alındığında yatıştırıcı özelliği olduğu bilinmektedir, ancak çok fazla dozda alınmasının öldürücü etkisi olabilmektedir. Bu sebeple de her bitki gibi kesinlikle bir Uzman gözetiminde alınması gerekmektedir. Bu konuda bitkiler alanında Uzman kişilerden destek alınabilir. Hamile kadınlar, çocuklar ve emziren kadınlar için kan otu kullanımı uygun değildir.

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