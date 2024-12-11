Kan şekerini kısa sürede düşürüyor! Mucize besini uzmanlar açıkladı

Kerevizin düşük kalorili ve yüksek besin değerine sahip bir sebze olarak sağlıklı beslenme listelerinin vazgeçilmezlerinden biri olmasıyla dikkat çekti.

Ancak son dönemde yapılan bazı araştırmalar ve uzman görüşleri, kerevizin kan şekerini dengeleyici etkileriyle de öne çıktığını gösterdi. Peki, bu iddialar ne kadar doğru ve bilimsel kanıtlarla destekleniyor? İşte tüm detaylar...

KEREVİZİN İÇERİĞİ VE KAN ŞEKERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Kereviz, yüksek lif oranı, antioksidanlar ve fitokimyasallar açısından zengin bir sebze olmasıyla dikkat çekti.

Diyabet üzerine yapılan çalışmalar, kerevizde bulunan flavonoidlerin ve polifenollerin kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine katkıda bulunabileceğini öne sürdü. Özellikle lifli yapısı, glikozun emilimini yavaşlatarak ani şeker yükselmelerini önlemeye yardımcı oldu.

Beslenme uzmanı Dr. Sarah Brewer, kerevizin hem glisemik yükünün düşük olması hem de pankreasın insülin üretimini destekleyici özellikler göstermesi nedeniyle diyabet hastaları için faydalı olabileceğini belirtti. Ayrıca kereviz, vücutta iltihaplanmayı azaltan apigenin adlı bir flavonoid içeriyor. Bu madde, insülin direncini azaltarak glikozun daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayabilir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?

2019 yılında yapılan bir araştırmada, kereviz özünün deney hayvanlarında kan şekeri seviyelerini düşürdüğü tespit edildi.

Araştırmacılar, kerevizde bulunan antioksidan bileşiklerin pankreastaki beta hücrelerini koruyarak insülin üretimini desteklediğini ortaya koydu. Bunun yanı sıra 2021’de yapılan başka bir çalışma, kerevizin lif içeriğinin tip 2 diyabet hastalarında glikoz kontrolüne olumlu katkı sağladığını gösterdi.

TÜKETİM ŞEKLİ ÖNEMLİ

Uzmanlar, kerevizin etkilerinden faydalanmak için çiğ, buharda pişirilmiş ya da taze sıkılmış kereviz suyu olarak tüketilmesini önerdi. Ancak şeker seviyesini aniden düşürmek gibi bir etkisinin yalnızca dengeli bir diyet ve yaşam tarzı değişiklikleriyle mümkün olabileceği belirtildi.

Endokrinolog Dr. Ahmet Yılmaz, "Kereviz mucizevi bir tedavi değildir ancak kan şekerinin dengelenmesine katkı sağlayabilir. Ancak diyabet hastaları için ilaç tedavisinin ve düzenli doktor kontrollerinin önemi asla göz ardı edilmemelidir" dedi.

POTANSİYEL YAN ETKİLER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kereviz genel olarak güvenli bir gıda olarak kabul edilse de bazı bireylerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ayrıca aşırı tüketimi, sindirim sorunlarına yol açabilir.

Diyabet hastalarının kereviz tüketimini diyetisyenleriyle planlaması, kan şekeri seviyelerinin aşırı düşmesini önlemek adına önemli.

Kereviz kan şekeri kontrolünde etkili bir destek gıda olabilir. Ancak bu etki, kişinin genel beslenme düzenine, yaşam tarzına ve mevcut sağlık durumuna bağlı.

Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam için dengeli bir diyet ve düzenli egzersizin önemine dikkat çekti.