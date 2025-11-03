Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) eski Bilim Baş Sorumlusu Dr. Soumya Swaminathan, bu kontrolsüz uygulamanın ciddi halk sağlığı riskleri taşıdığını belirterek, damar yoluyla bulaş ve doz aşımı tehlikesine dikkat çekti.

Son dönemde mevsimsel etkilerle birlikte yaşanan enfeksiyon vakalarındaki belirgin hareketlilik, toplumda hızla yayılan bir endişeyi de beraberinde getirdi.

Hastanelerde yaşanan yoğunluklar ve kaygılar, vatandaşları bağışıklıklarını güçlendirmek amacıyla arayışlara itti. Ancak bu arayışlar, güzellik merkezleri ve bazı yetkisiz mekânlarda sunulan kontrolsüz damardan takviye (IV drip) uygulamalarına yönelmeye neden oldu.

Uzmanlar, bu tehlikeli "moda"nın halk sağlığını riske attığı konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

YABANCI UZMANLARDAN NET UYARI: RİSKLER GÖZ ARDI EDİLEMEZ

Konuya ilişkin uluslararası bilimsel araştırmalar ve yabancı uzman görüşleri, hastane ortamı dışında yapılan damar yolu uygulamalarının büyük tehlikeler barındırdığını ortaya koydu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) eski Bilim Baş Sorumlusu Dr. Soumya Swaminathan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Damar yolu uygulamaları, her zaman aseptik (mikropsuz) koşullar gerektirir. Hastane dışı ortamlarda, hatta yetkili olmayan personelce yapılan bu tür işlemler, kan yoluyla bulaşan enfeksiyon riskini katlanarak artırır. Bu durum, mevcut enfeksiyon hareketliliği göz önüne alındığında, zincirleme bir halk sağlığı felaketini tetikleme potansiyeli taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

DOZ AŞIMI VE TOKSİSİTE TEHLİKESİ

Uzmanlar, damardan takviyelerin içeriği ve dozu konusunda da endişelerini dile getirdi.

Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nden (UBC) epidemiyoloji ve halk sağlığı uzmanı Dr. Michael Garrett, bu tür takviyelerin etkinliğine dair güvenilir bilimsel verinin bulunmadığını vurguladı.

Dr. Garrett, CBC News'e yaptığı açıklamada, "Bu uygulamalar büyük ölçüde düzenlenmemiş bir 'sağlık dolandırıcılığı'dır. En ciddi riskler arasında, kullanılan vitamin ve minerallerin doz aşımına yol açarak toksisite (zehirlenme) ve böbrek/karaciğer hasarı oluşturma potansiyeli yer aldı. Ayrıca, başka ilaçlarla olası etkileşimler de öngörülemeyen sonuçlar doğurabilir" şeklinde konuştu.

KANUNİ BOŞLUKLAR VE YASAL SORUMLULUKLAR

Hastaneler dışında damar yolu açılması, uluslararası sağlık otoriteleri tarafından tıbbi suistimal olarak kabul edildi.

Kanada Kayıtlı Hemşireler Koleji (CRNS), yetkisiz kişilerce yapılan bu uygulamalara dair şikâyetlerin arttığını rapor etti.

CRNS, "Hiçbir sağlık personeli, bir hekim talimatı ve hastane dışı uygun ortam olmadan damar yolu açmaya yetkili değildir. Bu, hem mesleğin kötüye kullanımı hem de ciddi yasal sorumluluklar doğuran bir eylemdir" açıklamasını yaptı.

Tıp çevreleri, hızla yayılan bu trendin kontrol altına alınması ve vatandaşların yalnızca uzman hekim kontrolünde, steril hastane ortamlarında tedaviye yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.