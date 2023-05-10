Kanada, BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğine adaylığını açıkladı

Kanada, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (BMİHK) üyeliğine talip olduğunu duyurdu.

Kanada, BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğine adaylığını açıkladı

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, başkent Ottava'da basın toplantısı gerçekleştirdi.

Joly, BMİHK'de yer alarak, cinsiyet eşitliği ve çevre konularını gündeme getirip bunları savunmak istediklerini açıkladı.

Kanada'nın dünya genelinde insan hakları savunuculuğu yaptığına işaret eden Joly, Konsey üyesi aday olarak insan haklarının yanı sıra tüm ülkelerdeki insan hakları savunucularını da destekleyeceklerini, insan haklarını çevrim içi ihlal etmeye çalışanlara karşı koyacaklarını kaydetti.

Joly, Kanada'dakiler de dahil olmak üzere, yerli grupların insan hakları meselelerini gündeme taşıyacaklarını vurgulayarak "BMİHK'de bulunan ancak görevlerinin tam tersini yapan ve insan haklarını bastırmaya çalışanlardan hesap sorulacağı ve küresel çevresel sorunları savunup adaleti ileri seviyelere taşımak" için çalışacaklarını ifade etti.

Ayrıca, Joly, Kanada'nın yerli halklar konusundaki insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmediğini de kabul etti.

28 ülkenin aday olacağı 2028-2030 dönemi BMİHK üyeliği için seçimler 2026'da yapılacak.

(AA)

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