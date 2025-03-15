Kanada Borsası haftayı kayıpla tamamladı

Sinan Başhan
Kanada Borsası haftayı kayıpla tamamladı

Kanada'nın S&P/TSX Bileşik Endeksi, haftalık kayıplarını %0,8'e indirerek 24.553 puanla haftayı tamamladı. Yeni Başbakan Mark Carney'nin göreve başlaması ve olumlu ekonomik veriler, yatırımcı güvenini artırdı.

Kanada'nın S&P/TSX Bileşik Endeksi, Cuma günü %1,4'lük bir artışla 24.553 puandan kapanarak haftalık kayıplarını %0,8'e indirdi ve dört aylık dip seviyelerinden toparlandı. Bu yükselişte, olumlu ekonomik veriler ve politika değişikliği beklentileri etkili oldu. Ocak ayında imalat satışları yıllık bazda %3 artarken, toptan satışlar %2,8 yükseldi. Bu veriler, ABD ile devam eden ticaret gerilimlerine rağmen Kanada ekonomisinin dayanıklılığını gösterdi.

Ek destek, eski merkez bankacısı Mark Carney'nin başbakan olarak yemin etmesiyle geldi. Carney'nin, ABD'nin Kanada mallarına yönelik tarife tehditlerine karşı koyması bekleniyor. Carney, göreve başlar başlamaz kabinesini yenileyerek François-Philippe Champagne'i yeni maliye bakanı olarak atadı ve Dominique LeBlanc'ı uluslararası ticaret bakanlığına kaydırdı. Ayrıca, seçim vaatlerinden biri olan karbon vergisini ilk kabine toplantısında kaldırdı.

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Teknoloji ve finans sektörlerindeki büyük şirketler, toparlanmaya öncülük etti. E-ticaret devi Shopify, keskin kayıplardan toparlanarak %4,3'lük bir artış gösterdi. Constellation Software ve Celestica sırasıyla %1,5 ve %5,5 değer kazandı. Ayrıca, RBC, TD Bank, Brookfield ve BMO gibi büyük finansal kurumlar %1,6 ile %3,2 arasında artışlar kaydetti.

Yeni başbakan Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ithalatına yönelik tarife tehditleriyle karşı karşıya. Carney, Kanada'nın egemenliğini koruma ve ABD ile ilişkileri dengeleme sözü verdi. Ayrıca, Avrupa ve Asya'ya ihracatı artırarak ticaret bağımlılığını çeşitlendirmeyi planlıyor.

Savunma harcamaları konusunda da NATO yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt eden Carney, 2030 yılına kadar hedeflere ulaşmayı planlıyor. Ayrıca, konut sektöründeki erişilebilirlik krizini ele almayı ve karbon vergisi politikasını kurumsal kirleticileri hedef alacak şekilde revize etmeyi amaçlıyor.

Bu gelişmeler, Kanada'nın ekonomik ve politik sahnesinde önemli değişimlerin habercisi olarak görülüyor.

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