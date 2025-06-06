Kanada Borsası yeni rekora yaklaştı

Kanada’nın önde gelen borsa endeksi S&P/TSX Composite, cuma günü yüzde 0,5 artarak 26.450 seviyesinin üzerine çıktı. Endeks, son günlerdeki olumlu ticaret sinyalleri ve enerji hisselerindeki hareketlilik sayesinde rekor seviyelere yaklaştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan ve “oldukça olumlu” olarak tanımlanan telefon görüşmesi, yatırımcı güvenini artırdı. Bu temas, Washington ile Pekin arasında uzun süredir devam eden ticaret savaşının yumuşayabileceğine dair umutları güçlendirdi. Görüşmenin ardından Kanada Başbakanlık Ofisi, ABD ile çelik ve alüminyum sektörlerinde istisnalar sağlanması için "yoğun ve doğrudan" müzakerelerin sürdüğünü açıkladı. Bu açıklama, Kanada'nın ihracatına yönelik tarifelerin gevşeyebileceği beklentisini doğurdu.

İçeride ise Kanada İstatistik Kurumu’nun mayıs ayına ait işgücü verileri dikkat çekti. Ülkede yalnızca 8.800 net istihdam yaratıldığı açıklandı ve işsizlik oranı yüzde 7’ye yükseldi. Bu veriler, özellikle imalat sektöründeki zayıf toparlanmayı gözler önüne serdi.

Borsada en dikkat çeken şirketlerden biri Shopify oldu. Orta ölçekli e-ticaret firması hisseleri yaklaşık yüzde 3 değer kazandı. Enerji devlerinden Canadian Natural, Suncor, Imperial Oil ve Cenovus hisseleri ise yüzde 0,9 ila 1,6 arasında yükseldi. Özellikle küresel petrol fiyatlarındaki istikrar ve yaz aylarında artan talep, bu şirketlerin performansına olumlu yansıdı.

Haftalık bazda değerlendirildiğinde, TSX endeksi yüzde 1’in üzerinde kazanç elde etmeye hazırlanıyor. Analistler, ticaret savaşına dair risklerin azalması durumunda borsada yükselişin sürebileceğini belirtiyor.

Toronto merkezli borsa, yılın ilk yarısında enerji, madencilik ve teknoloji sektörlerindeki toparlanmanın etkisiyle genel olarak güçlü bir performans sergiledi. Ancak işgücü piyasasındaki kırılganlıklar ve küresel ticaret politikalarındaki belirsizlikler, yatırımcılar açısından temkinli bir iyimserlik yaratıyor.