Kanada, Filistinlilere yardım eden UNRWA'ya finansal destek verecek

Kanada’nın resmi duyurularının yayımlandığı Global Affairs Canada (GAC) sitesinde, ülkenin UNRWA'ya desteği ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, UNRWA'ya desteğin geçici olarak durdurulması kararının ortadan kalktığı aktarıldı.

UNRWA'nın Gazze'de 2 milyondan fazla insana insani yardım götürerek hayati bir rol oynadığı belirtilen açıklamada, "Kanada, UNRWA bünyesinde tam hesap verebilirlik, kararlı eylem ve gerekli reformların uygulanmasını sağlamaya kararlıdır." denildi.

Açıklamada ayrıca, BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisi (OIOS) tarafından İsrail’in iddialarına ilişkin yapılan ön raporun incelendiği ve raporun son halinin beklenildiği bilgisi aktarıldı.