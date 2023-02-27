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Kanada TikTok'un devlet tarafından verilen cihazlarda kullanımını yasakladı

Kanada hükümeti, güvenlik risklerini gerekçe göstererek Çin merkezli dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok’un devlet tarafından verilen mobil cihazlarda kullanımını yasakladı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 22:43
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Kanada TikTok'un devlet tarafından verilen cihazlarda kullanımını yasakladı

Kanada TikTok'un devlet tarafından verilen cihazlarda kullanımını yasakladı
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Avrupa Komisyonu'nun ardından Kanada da Çin merkezli dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok için harekete geçti. Kanada hükümeti, TikTok’un devlet tarafından verilen mobil cihazlarda kullanımını yasakladı. TikTok'un gizlilik ve güvenlik için "kabul edilemez" düzeyde risk oluşturduğu ifade edilerek, devlet tarafından verilen cihazlarda erişimin engellendiği belirtildi.

Kanada Hazine Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Kanada hükümeti, hükümet bilgilerini güvende tutmaya kararlıdır. Sistemlerimizi düzenli olarak izliyor ve risklere karşı önlem alıyoruz. 28 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TikTok uygulaması devlet tarafından verilen mobil cihazlardan kaldırılacaktır. Bu cihazların kullanıcılarının gelecekte uygulamayı indirmeleri de engellenecektir. TikTok'un gözden geçirilmesinin ardından Kanada Bilişim Kurulu Başkanı, TikTok'un gizlilik ve güvenlik açısından kabul edilemez düzeyde bir risk oluşturduğuna karar verdi” denildi.

TikTok'un devlet cihazlarından kaldırılması ve engellenmesi kararının "önlem olarak" alındığını ve uluslararası ortakların yaklaşımlarıyla aynı çizgide olduğu vurgulanan açıklamada, "Bir mobil cihazda, TikTok'un veri toplama yöntemleri telefonun içeriğine önemli ölçüde erişim sağlıyor" denildi.

Daha geniş kitleler için bir sosyal medya uygulaması veya platformunu kullanma kararının kişisel bir tercih olduğu ifade edilen açıklamada, “Bununla birlikte İletişim Güvenliği Kuruluşu’nun Kanada Siber Güvenlik Merkezi kılavuzu, Kanadalıların hangi araçları kullanacaklarına karar vermeden önce riskleri anlamalarını ve kendi başlarına bilinçli bir seçim yapmalarını şiddetle tavsiye ediyor” denildi.

Kanada'nın kararından dolayı hayal kırıklığına uğradığını açıklayan TikTok, bir sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, TikTok hakkında herhangi bir özel güvenlik endişesinden bahsedilmeden veya bu kararı vermeden önce endişeleri tartışmak üzere kendileri ile iletişime geçilmediğini aktardı.
TikTok'un Çin hükümetine yakınlığı ve dünya çapında kullanıcı verilerini elinde tutmasıyla ilgili endişeler son dönemde giderek büyüyor. Kanada'nın federal ve bölgesel gizlilik düzenleyicileri, platformun kişisel bilgileri toplaması, kullanması ve ifşa etmesiyle ilgili endişeler nedeniyle Çinli ByteDance firmasına ait uygulama üzerinde ortak soruşturma yürütecek.

Öte yandan geçtiğimiz yıl ABD, TikTok'u devlet tarafından verilen cihazlarda yasaklamıştı. Avrupa Komisyonu ise benzer bir kararı geçtiğimiz hafta almıştı. TikTok yetkilileri, uygulamanın Çin hükümeti tarafından kontrol edildiği yönündeki iddiaları yalanlıyor.

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