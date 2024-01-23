Kanada yabancı öğrencilerin vizelerine sınırlama getirecek. Türkiye’ye örnek olsun

Kaynak: Haber Merkezi
Kanada yabancı öğrencilerin vizelerine sınırlama getirecek. Türkiye’ye örnek olsun
Kanada, son yıllarda yaşanan hızlı nüfus artışının konut sıkıntısını artırması nedeniyle ülkeye yabancı öğrenci alımına iki yıllık bir sınır getirecek.

Hükümet verilerine göre Kanada geçen yıl yaklaşık 1 milyon yabancı öğrenciye vize imkanı verdi. Kanada Göçmenlik Bakanı Marc Miller, hükümetin öğrenci vizelerine getireceği iki yıllık geçici sınırlama adımıyla birlikte 2024 yılında yaklaşık 364 bin vize verilmesinin planlandığını duyurdu.

Hükümet, aynı zamanda yabancı öğrencileri kendi ülkelerine dönmeye teşvik etmek amacıyla lisansüstü çalışma izinlerine de sınırlamalar getirileceği bilgisini de ekledi. Lisansüstü eğitim sonrası verilen çalışma izinlerinden artık eşlerin faydalanamayacağı, kabul edilen yeni çalışma izni başvurularının da yeniden değerlendirilmeye alınacağı belirtildi. Hükümet, Kanada çapında yaşanan kira krizinin yanı sıra bazı kurumların sağladığı eğitimin kalitesi konusunda da şüphe duyduklarını aktardı.

Uluslararası öğrenciler Kanada ekonomisine yılda yaklaşık 22 milyar Kanada Doları (16,4 milyar ABD Doları) katkıda bulunuyor. Yeni sınırlama, öğrenci akışının devam edeceği fikriyle kampüslerini genişleten eğitim kurumlarını ise endişelendirdi.

Hükümet, özellikle en kalabalık eyalet olan Ontario'da, uluslararası öğrencilerden kaynaklanan bir geçici “işçi sıkıntısı” meydana geleceğini tahmin ediyor.

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