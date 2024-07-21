Kanada’da 95 bin hektar yandı

CBC News'in bildirdiğine göre, Alberta eyaleti yetkilisi Christie Tucker, bölgedeki orman yangınlarının hâlâ kontrol altına alınamadığını belirtti. Tucker, yangınların 19 Temmuz'dan bu yana 30 bin hektar daha büyüdüğünü ve yaklaşık 95 bin hektarlık bir alana ulaştığını ifade etti.

Bölge sakinleri için tahliye emri verilirken, yangının bölgedeki önemli ulaşım yollarından biri olan 58. Otoyol'a yaklaştığı bildirildi. Kanada'nın kuzeydoğusunda çıkan orman yangınları nedeniyle 13 Temmuz'da yaklaşık 9 bin kişi tahliye edilmişti.