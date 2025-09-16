Kanada'da enflasyon beklentilerin altında kaldı:

Kanada İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, 2025 yılı Ağustos ayında Kanada'nın yıllık temel enflasyon oranı %2,6 olarak gerçekleşti. Bu oran, Temmuz ayındaki seviyeyi korurken, piyasa beklentilerinin biraz altında kaldı. Temel enflasyon, gıda, enerji ve mortgage faizleri gibi en volatil sekiz bileşenin hariç tutulduğu bir ölçüttür ve ekonominin temel fiyat eğilimlerini yansıtır.

Aylık bazda ise temel tüketici fiyatları değişim göstermedi; Temmuz ayında ise %0,1'lik bir artış kaydedilmişti. Bu durum, enflasyonun kontrol altında olduğunu ve Bank of Canada'nın para politikasında daha fazla gevşemeye gitme olasılığını artırıyor.

Ağustos ayında genel enflasyon oranı %1,9'a yükseldi. Bu artış, benzin fiyatlarındaki yıllık %12,7'lik düşüşün etkisiyle sınırlı kaldı. Benzin fiyatları, karbon vergisinin kaldırılmasıyla birlikte aylık bazda %1,4 arttı. Gıda fiyatları ise yıllık %3,4 oranında yükseldi; özellikle et fiyatları %7,2 oranında bir artış gösterdi.

Ekonomistler, bu verilerin Bank of Canada'nın faiz oranını %2,50'ye çekme olasılığını güçlendirdiğini belirtiyor. Reuters anketine katılan ekonomistlerin %93'ü, 17 Eylül'deki toplantıda 25 baz puanlık bir faiz indiriminin yapılmasını bekliyor. Ayrıca, ekonomik durgunluğun devam etmesi halinde, Ekim ayında da benzer bir indirimin yapılabileceği öngörülüyor.