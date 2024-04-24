Kanada’da seyir halindeki tren alev aldı

Kanada'nın Ontario eyaletinde bulunan London kentinde, ahşap malzeme taşımakta olan seyir halindeki trenin 5 vagonu alev aldı. Çevrede bulunan kişilerin durumu fark etmesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

London İtfaiye Teşkilatı’nın yaptığı açıklamada, olay sırasında yaralanan kimsenin olmadığı, yangının 1 saat 20 dakika içinde söndürüldüğü ve demiryolu hattı üzerinde bulunan bir binada hasar meydana geldiği belirtildi.

Trende oluşan hasarın 25 bin dolar, binadaki hasarın ise yaklaşık 10 bin dolar olduğu belirtilirken yangının neden çıktığıyla ilgili, soruşturma başlatıldığı bildirildi.